Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Третью российскую вакцину от коронавирусной инфекции официально зарегистрировали в стране. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Третью российскую вакцину от коронавирусной инфекции официально зарегистрировали в стране. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Регистрацию в Минздраве РФ прошел аппарат под названием "КовиВак", разработанный специалистами Центра им. Чумакова. Цельновирионная вакцина показала безопасность и эффективность в ходе клинических испытаний, рассказал Мишустин.

В основе препарат "КовиВак" применяется метод, при котором вирус лишают способности к репликации, однако не повреждают его специфические белки.