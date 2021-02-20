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9:47   20 Февраля 2021
Общество

Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Третью российскую вакцину от коронавирусной инфекции официально зарегистрировали в стране. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Регистрацию в Минздраве РФ прошел аппарат под названием "КовиВак", разработанный специалистами Центра им. Чумакова. Цельновирионная вакцина показала безопасность и эффективность в ходе клинических испытаний, рассказал Мишустин.

В основе препарат "КовиВак" применяется метод, при котором вирус лишают способности к репликации, однако не повреждают его специфические белки.

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#вакцина #мишустин #коронавирус

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