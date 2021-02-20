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9:42   20 Февраля 2021
Политика

Мишустин подписал указ о расширении границ экономической зоны на Курилах

Мишустин подписал указ о расширении границ экономической зоны на Курилах

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил расширение границ территории опережающего развития (ТОР) "Курилы".

На дополнительной территории планируется открыть предприятие по изготовлению рыболовных сетей, организовать склад горюче-смазочных материалов и развернуть вспомогательную инфраструктуру для рыбокомбината. Объем частных вложений в проекты составит порядка 475 миллионов рублей, будет создано не менее 40 рабочих мест.

ТОР "Курилы" создана в Сахалинской области в 2017 году. Как и другие экономические зоны, она привлекает инвесторов, что способствует росту благосостояния жителей региона. Резиденты ТОР имеют право на получение ряда льгот и преференций.

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