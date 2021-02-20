Лобода возмутила Садальского своим нарядом

Актер Станислав Садальский выступил с критикой в адрес артистки Светланы Лободы. Он оказался недоволен поведением и откровенным нарядом певицы в эфире проекта "Голос.Дети".

Актер Станислав Садальский выступил с критикой в адрес артистки Светланы Лободы. Он оказался недоволен поведением и откровенным нарядом певицы в эфире проекта "Голос.Дети".

На Первом канале стартовал новый сезон музыкального конкурса "Голос.Дети". Российский артист Станислав Садальский внимательно следит за эпизодами проекта. Однако недавний выпуск шоу возмутил кинозвезду. Причиной его недовольства стало появление в эфире артистки Светланы Лободы. Певица является одним из наставников маленьких участников конкурса и членом жюри. По мнению Садальского, исполнительница вела себя неподобающе.

"Лобода, красавица, публичное одиночество на "Голосе" сама поет, сама танцует, похоже бухая. Выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом, задавила ребенка, а потом раскритиковала его", — написал артист.

Кроме того, на Садальского произвело впечатление декольте наряда Лободы. Артист предложил певице вовсе отказаться от одежды и предстать в кресле судьи в обнаженном виде. Критика коснулась и других членов жюри — Садальский убежден, что наставников интересует пиар, а не дети.