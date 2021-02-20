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8:40   20 Февраля 2021
Политика

Политик из Германии посочувствовал России из-за вечных упреков Запада

Политик из Германии посочувствовал России из-за вечных упреков Запада

Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что Москва устала от вечно "грозящего пальцем" Запада и неконструктивной критики.

Платцек разделяет западные ценности и поддерживает их, но уверен, что свою позицию нужно проявлять в поступках, а не на словах.

"Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов", — отметил он в интервью Berliner Zeitung.

В текущем положении высокомерие уже неуместно, и все в Европе это остро ощущают. Необходимо наладить крепкий взаимоуважительный контакт с самой большой страной в мире, без попыток навязать свое мнение по поводу того, как должен быть организован мир, резюмировал Платцек.

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#россия #германия #запад

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