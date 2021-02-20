8:40 20 Февраля 2021Политика
Политик из Германии посочувствовал России из-за вечных упреков Запада
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что Москва устала от вечно "грозящего пальцем" Запада и неконструктивной критики.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что Москва устала от вечно "грозящего пальцем" Запада и неконструктивной критики.
Платцек разделяет западные ценности и поддерживает их, но уверен, что свою позицию нужно проявлять в поступках, а не на словах.
"Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов", — отметил он в интервью Berliner Zeitung.
В текущем положении высокомерие уже неуместно, и все в Европе это остро ощущают. Необходимо наладить крепкий взаимоуважительный контакт с самой большой страной в мире, без попыток навязать свое мнение по поводу того, как должен быть организован мир, резюмировал Платцек.