Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что Москва устала от вечно "грозящего пальцем" Запада и неконструктивной критики.

Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что Москва устала от вечно "грозящего пальцем" Запада и неконструктивной критики.

Платцек разделяет западные ценности и поддерживает их, но уверен, что свою позицию нужно проявлять в поступках, а не на словах.

"Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов", — отметил он в интервью Berliner Zeitung.

В текущем положении высокомерие уже неуместно, и все в Европе это остро ощущают. Необходимо наладить крепкий взаимоуважительный контакт с самой большой страной в мире, без попыток навязать свое мнение по поводу того, как должен быть организован мир, резюмировал Платцек.