Движение транспорта по Крымскому мосту полностью возобновили

Ограничения для движения легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту, введенные в пятницу из-за непогоды, сняты, сообщили в пресс-службе управления дорог "Тамань".

Ограничения для движения легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту, введенные в пятницу из-за непогоды, сняты, сообщили в пресс-службе управления дорог "Тамань".

Утром 20 февраля Крымский мост восстановил работу в штатном режиме. Дорожное покрытие полностью очистили от снега, идет обработка реагентами. Задействовано порядка 50 единиц спецтехники.

"Работы продолжаются в круглосуточном режиме", — отметили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что в Ленинском, Белогорском и Кировском районах Крыма, а также в Керчи и Феодосии ввели режим угрозы ЧС из-за обильного снегопада.