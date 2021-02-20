Женщины рассказали, сколько денег готовы потратить на подарок мужчинам

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела исследование с 10 по 16 февраля, в которой поучаствовали более 1600 человек со всей страны.

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела исследование с 10 по 16 февраля, в которой поучаствовали более 1600 человек со всей страны.

Большинство женщин (30%) заявили, что намерены потратить на 23 февраля на подарок мужчинам не более 3 тысяч рублей, однако каждая десятая (9,4%) готова выделить более 10 тысяч рублей на эти цели. Об этом сообщают РИА Новости.

"Большинство опрошенных женщин (30%) сообщили, что на подарки своим защитникам собираются потратить до 3 тысяч рублей. 23,9% респондентов готовы выделить большую сумму – до 5 тысяч. 21,9% выбирают подарки до 1 тысячи рублей", — говорится в исследовании.

Более 90% опрошенных женщина планируют порадовать мужчин подарками ко Дню защитника Отечества. А половина респондентов мужского пола получает их и дома, и на работе. При этом 36,6% — только дома, а 5,2% — только от коллег на работе.