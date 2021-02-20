ЦБ заявил о рекордно низком объеме переводов из России в 2020 году

Центральный банк РФ зафиксировал минимальный объем переводов из России за границу за последние четыре года — 7,4 миллиарда.

Центральный банк РФ зафиксировал минимальный объем переводов из России за границу за последние четыре года — 7,4 миллиарда.

Львиная доля этой цифры — 6,2 миллиарда долларов, — приходится на переводы физических лиц в страны СНГ, сообщает РБК.

Исследование захватило такие банковские системы, как Western Union, "Золотая корона", «Юнистрим», Contact, Blizko и "Почта России". Однако специалисты не связывают рекордно низкую отметку с пандемией коронавируса, карантином и финансовыми трудностями россиян, поскольку объем переводов в докарантинном 2019 году незначительно превысил показатель 2020 года и составил 7,5 миллиарда долларов.