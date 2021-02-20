Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу против строительства трубопровода "Северный поток — 2".

Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу против строительства трубопровода "Северный поток — 2".

Госдеп упомянул о нарушении ограничений трубоукладчиком газопровода "Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС", что может означать введение против них очередных санкций. Компания и судно уже находятся под американскими санкциями. Отмечается, что Госдеп не стал предлагать санкции против немецких или европейских компаний, связанных со строительством проекта. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на доклад.

Решение США может быть связано с намерением госсекретаря Энтони Блинкена "не бросать вызов" "Газпрому". Конгресс упрекает администрацию Байдена в слишком мягком отношении к России.