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6:27   20 Февраля 2021
Общество

Кипр откроет границы для российских туристов 1 апреля

Кипр откроет границы для российских туристов 1 апреля

Кипр отодвинул сроки открытия своих границ для туристов из России до 1 апреля.

Такое сообщение публикует "Интерфакс", ссылаясь на российское посольство в Никосии. Россию не включили в список разрешенных стран решением Совета министров от 18 февраля. Местный Минтранс будет каждую неделю пересматривать категории, которые будут зависеть от эпидемиологической обстановки внутри страны.

Дипломаты отмечают, что Россия пока относится к "серой категории". Таким образом въезд будет разрешен только определенным людям. Ранее появилась информация, что Кипр начнет выдавать туристические визы с 1 марта. Планировалось, что границы будут открыты для 56 стран. В их списке была и Россия.

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#россия #туристы #кипр #пандемия

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