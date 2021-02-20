Кипр откроет границы для российских туристов 1 апреля

Кипр отодвинул сроки открытия своих границ для туристов из России до 1 апреля.

Кипр отодвинул сроки открытия своих границ для туристов из России до 1 апреля.

Такое сообщение публикует "Интерфакс", ссылаясь на российское посольство в Никосии. Россию не включили в список разрешенных стран решением Совета министров от 18 февраля. Местный Минтранс будет каждую неделю пересматривать категории, которые будут зависеть от эпидемиологической обстановки внутри страны.

Дипломаты отмечают, что Россия пока относится к "серой категории". Таким образом въезд будет разрешен только определенным людям. Ранее появилась информация, что Кипр начнет выдавать туристические визы с 1 марта. Планировалось, что границы будут открыты для 56 стран. В их списке была и Россия.