Россиянам рассказали об опасности бесконтрольного употребления витамина D

Постоянное употребление витамина D может вызвать побочные эффекты, поэтому принимать его следует только по указанной врачом дозировке. Об этом рассказала терапевт Наталья Уклеина.

Постоянное употребление витамина D может вызвать побочные эффекты, поэтому принимать его следует только по указанной врачом дозировке. Об этом рассказала терапевт Наталья Уклеина.

Популярный во время пандемии коронавируса Омега-3 понижает вредный холестерин и очищает сосуды. Сам по себе витамин D не аллергичен, но в его составе могут быть различные добавки, которые при избытке в организме могут привести к кожному зуду, головной боли и тошноте. Об этом информирует телеканал "360".

Бесконтрольное употребление любых видов витаминов опасно для человека. По словам специалиста, витамины D и C способствуют борьбе с вирусами, и в этот период их можно принимать без совета врача, но с соблюдением суточной нормы. Терапевт не советует без назначения принимать витаминные комплексы, которые также могут вызвать аллергические реакции.