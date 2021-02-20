Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:53   20 Февраля 2021
Политика

Депутат Рады пригрозил Зеленскому тюрьмой за санкции против Медведчука

Депутат Рады пригрозил Зеленскому тюрьмой за санкции против Медведчука

Президент Владимир Зеленский после окончания президентского срока может оказаться в тюрьме, считает депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

Тюремный срок, по мнению парламентария, станет расплатой для Зеленского из-за санкций против лидера оппозиционной партии Виктора Медведчука. Нынешний президент Украины превысил свои полномочия, объявив о введении ограничительных мер, добавил депутат.

"Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечен к уголовной ответственности", — подчеркнул Кузьмин.

Санкции против Медведчука ввел СНБО Украины. В санкционный список, по данным телеканала "360", также попали семь украинцев.

В партии Медведчука, как отметил "Царьград", пообещали ответить на "репрессии" Зеленского, объявлением ему импичмента. Украинские политики назвали это "вопросом жизни и смерти".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #медведчук #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров