Депутат Рады пригрозил Зеленскому тюрьмой за санкции против Медведчука

Президент Владимир Зеленский после окончания президентского срока может оказаться в тюрьме, считает депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

Президент Владимир Зеленский после окончания президентского срока может оказаться в тюрьме, считает депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

Тюремный срок, по мнению парламентария, станет расплатой для Зеленского из-за санкций против лидера оппозиционной партии Виктора Медведчука. Нынешний президент Украины превысил свои полномочия, объявив о введении ограничительных мер, добавил депутат.

"Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечен к уголовной ответственности", — подчеркнул Кузьмин.

Санкции против Медведчука ввел СНБО Украины. В санкционный список, по данным телеканала "360", также попали семь украинцев.

В партии Медведчука, как отметил "Царьград", пообещали ответить на "репрессии" Зеленского, объявлением ему импичмента. Украинские политики назвали это "вопросом жизни и смерти".