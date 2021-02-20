Отельерам в РФ могут разрешить заселять россиян по загранпаспортам

Действующее ограничение по заселению россиян в отели исключительно по внутреннему паспорту может быть снято.

Действующее ограничение по заселению россиян в отели исключительно по внутреннему паспорту может быть снято.

С просьбой проработать поправки, разрешающие селиться в гостиницы по загранпаспорту, к МВД РФ обратилось бизнес-объединение "Опора России". Было отмечено, что действующие правила создают неудобства для российских граждан. Об этом сказано в протоколе заседания экспертной группы по "Трансформации делового климата" (ТДК).

В министерстве, как отметил вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, признают существование проблемы. МВД, по его словам, положительно отреагировало на просьбу.

В России недавно вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов. У граждан появилась возможность, как отметил "Царьград", оформить временное удостоверение личности.