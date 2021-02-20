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5:01   20 Февраля 2021
Армия

ВПК планирует сделать из броневика "Стрела" премиальный внедорожник

ВПК планирует сделать из броневика "Стрела" премиальный внедорожник

Гражданский внедорожник, похожий на Toyota Land Cruiser, может получиться из легкого броневика "Стрела", считают в Военно-промышленной компании (ВПК).

ВПК возлагает на небронированную "Стрелу" большие надежды. Она должна в перспективе стать командирской машиной в Вооруженных силах РФ, заявил генеральный директор компании Александр Красовицкий.

"Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют "нашим Land Сruiser", — подчеркнул гендиректор в беседе с РИА Новости.

УАЗ в конце прошлого года запустил услугу аренды топовых версий внедорожников "Патриот". Автомобиль, как отметил "Царьград", можно было получить на 28 дней без ограничений по пробегу.

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