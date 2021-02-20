ВПК планирует сделать из броневика "Стрела" премиальный внедорожник

Гражданский внедорожник, похожий на Toyota Land Cruiser, может получиться из легкого броневика "Стрела", считают в Военно-промышленной компании (ВПК).

Гражданский внедорожник, похожий на Toyota Land Cruiser, может получиться из легкого броневика "Стрела", считают в Военно-промышленной компании (ВПК).

ВПК возлагает на небронированную "Стрелу" большие надежды. Она должна в перспективе стать командирской машиной в Вооруженных силах РФ, заявил генеральный директор компании Александр Красовицкий.

"Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют "нашим Land Сruiser", — подчеркнул гендиректор в беседе с РИА Новости.

УАЗ в конце прошлого года запустил услугу аренды топовых версий внедорожников "Патриот". Автомобиль, как отметил "Царьград", можно было получить на 28 дней без ограничений по пробегу.