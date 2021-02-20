Глава Пентагона пообещал повысить эффективность армии Украины

Американский министр обороны Ллойд Остин пообещал коллеге с Украины Андрею Тарану поддержку Соединенных Штатов.

Американский министр обороны Ллойд Остин пообещал коллеге с Украины Андрею Тарану поддержку Соединенных Штатов.

Вашингтон, по словам Остина, будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Киев при этом должен провести реформы в оборонном секторе.

"Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии”, — заявили в Пентагоне.

Таран поблагодарил Остина за продолжающуюся поддержку США. Украина, как отметил министр, намерена трансформировать оборонный сектор в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Россия неоднократно опровергала обвинения США в агрессии в отношении Украины. В Москве указывали на заинтересованность в урегулировании конфликта в Донбассе.

Публицист Анатолий Вассерман, как отмечает "Царьград", ранее рассказал о намерении ВСУ провести широкомасштабное наступление в район Донбасса этой весной. Киеву в этом, по его словам, готовы помочь США.