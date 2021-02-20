Прибыль российских страховщиков в 2020 году может оказаться рекордной

Из-за ослабления рубля к доллару в 2020 году аналитики предрекают рекордных показателей прибыли в деятельности российских страховщиков.

Из-за ослабления рубля к доллару в 2020 году аналитики предрекают рекордных показателей прибыли в деятельности российских страховщиков.

Рубль потерял 16% по отношению к доллару за прошедший год, что могло вызвать инвестиционную прибыль. Также это поспособствовало увеличению прибыли от активов, которые лежат в иностранной валюте, сообщает ТАСС по данным агентства Moody’s.

"Ожидаем, что российские страховщики сообщат о рекордной годовой прибыли в 2020 году", — отметили специалисты.

В 2021 году ВВП в России вырастет всего на 2,3%. Это спровоцирует излишнее давление на государственный бюджет, меньшее желание покупать у российских потребителей, а спрос на услуги необязательного страхования тоже снизится, информирует "360".