ВОЗ подсчитала мировые расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году

Международному партнерству по борьбе с COVID-19 ACT-Accelerator понадобится 22,9 млрд долларов в 2021 году.

Международному партнерству по борьбе с COVID-19 ACT-Accelerator понадобится 22,9 млрд долларов в 2021 году.

Эти средства также пойдут на поставки более 2 млрд вакцин от коронавируса. Следующие несколько недель особо важные для глобального реагирования на COVID-19, заявили в ВОЗ. Об этом передает телеканал "360".

"Требуются дальнейшие обязательства, чтобы полностью профинансировать работу ACT-Accelerator и обеспечить поставку более двух миллиардов доз вакцины", — заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Понадобятся финансовые вложения на медицинский кислород, диагностические тесты и лекарства, среди которых дексаметазон и новые препараты после их появления. Средства для ACT-Accelerator предоставят несколько западных стран, G7 и Норвегия.

Ученые ранее создали универсальный тест для определения всех видов коронавируса, сообщает "Царьград".