NASA показало сделанные ровером цветные фото с Марса

Марсоход Perseverance отправил на Землю первые цветные фотографии с Марса, сообщает NASA.

Первое изображение с высоким разрешением сделано камерой Hazcam, которая находится на нижней стороне марсохода. Ее основной задачей является съемка потенциально опасных для ровера объектов. На другом снимке показано одно из шести колес Perseverance и попавшие в кадр камни и пыль с поверхности Марса.

Кроме того, аппарат отправил на Землю снятое с посадочного модуля перед посадкой "селфи".

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04