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3:18   20 Февраля 2021
Наука

NASA показало сделанные ровером цветные фото с Марса

NASA показало сделанные ровером цветные фото с Марса

Марсоход Perseverance отправил на Землю первые цветные фотографии с Марса, сообщает NASA.

Первое изображение с высоким разрешением сделано камерой Hazcam, которая находится на нижней стороне марсохода. Ее основной задачей является съемка потенциально опасных для ровера объектов. На другом снимке показано одно из шести колес Perseverance и попавшие в кадр камни и пыль с поверхности Марса.

Кроме того, аппарат отправил на Землю снятое с посадочного модуля перед посадкой "селфи".

Посадка планетохода Perseverance на Марс в рамках американской миссии Mars-2020 состоялась накануне в 23:57 по Москве. В качестве места для высадки выбран кратер озера Езеро, на месте которого располагалась дельта марсианской реки.

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#nasa #марс #ровер #Perseverance

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