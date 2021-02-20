Партия Медведчука назвала санкции против него "актом политических репрессий"

Введение СНБО Украины санкций против председателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его супруги является еще одним шагом Киева к диктатуре.

Введение СНБО Украины санкций против председателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его супруги является еще одним шагом Киева к диктатуре.

Об этом сообщается в заявлении партии. В ОПЗЖ напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский лишился доверия и поддержки граждан и не выполнил ни одно свое предвыборное обещание.

"Зеленский начал уничтожать украинскую демократию", — считают в партии.

Санкции в объединении оценили как "спланированный акт политических репрессий" и попытку Зеленского "свести счеты" с лидерами рейтинговой политической силы на Украине. ОПЗЖ намерена добиваться импичмента Зеленскому.

Ранее украинский лидер утвердил решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против трех телеканалов, принадлежащих депутату Рады от ОПЗЖ Тарасу Козаку. СМИ не выходят в эфир, но остаются на YouTube. Зеленский отказался считать это проявлением цензуры.