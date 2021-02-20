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2:20   20 Февраля 2021
Общество

Киев намерен национализировать трубопровод для транзита дизтоплива из РФ

Киев намерен национализировать трубопровод для транзита дизтоплива из РФ

Украинский участок нефтепровода "Самара — Западное направление" перейдет в государственную собственность Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) обратили внимание на то, что по закону магистральный трубопроводный транспорт имеет важное значение для страны и является государственной собственностью. Об этом сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.

СНБО пришел к решению о принятии неотложных мер "для возвращения государственного имущества", отмечается в сообщении. Правоохранительным органам была дана задача проверить, как госсобственность оказалась в частных руках.

Данилов отметил, что сейчас с нефтепроводом незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют украинцы. В частности, речь идет о компании "ПрикарпатЗападтранс".

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#украина #снбо #нефтепровод

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