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1:29   20 Февраля 2021
Политика

Володин назвал санкции против Медведчука серьезным вызовом для демократии

Володин назвал санкции против Медведчука серьезным вызовом для демократии

Евросоюз и США должны осудить атаку украинских властей на оппозиционных политиков, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Киев, по словам Володина, сначала расправился с оппозиционными телеканалами, а теперь принялся за политиков, введя санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Это происходит в стране, которая желает вступить в Евросоюз и претендует быть демократической.

"События, произошедшие на Украине в феврале, станут серьезным вызовом для демократии. Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан", — подчеркнул Володин.

После атаки Киева на Медведчука от Европарламента и Госдепа не поступило осуждающих заявлений. Обычно они поднимают шум по менее значимым инцидентам, добавил спикер.

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