Посещающие Москву иностранные министры следуют одной методичке — Лавров

Приезжающие в Россию иностранные министры в своей риторике цитируют одну методичку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Приезжающие в Россию иностранные министры в своей риторике цитируют одну методичку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что дипломаты не отступают от заданной в методичке линии. В частности речь идет о ситуациях вокруг Скрипалей, блогера Алексея Навального и карельского ученого Юрия Дмитриева.

"Категорически не приемлют факты, доказывающие участие Дмитриева в преступлениях, педофилии. Они зачитали. Я привожу контрдоводы, объясняю, что мы видим в той или иной ситуации", — заявил Лавров.

Министры в ответ зачитывают ту же страницу, подчеркнул он. Все западные страны хотят ослабить все государства вокруг России, заявил Лавров.