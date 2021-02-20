Песков раскрыл планы Путина на День защитника Отечества

Традиционно в День защитника Отечества Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. После этого он отправится в Кремль, где продолжит работать.

Традиционно в День защитника Отечества Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. После этого он отправится в Кремль, где продолжит работать.

С планами российского президента поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Несмотря на праздничный и выходной день, у президента запланировано много рабочих встреч. Однако все они носят непубличный характер.

"Работать он будет в Кремле, сначала традиционного возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле", — отметил Песков.

Помощник президента напомнил, что в этом году 23 февраля выпадает на вторник. В этом случае выходной день перенесен с субботы на понедельник, 22 февраля. Рабочий день 20 февраля будет сокращенным.