Источник в ЕС раскрыл подробности новых европейских санкций против России

Источник из Европы рассказал, что новые санкции ЕС против России будут касаться нарушения прав человека.

Источник из Европы рассказал, что новые санкции ЕС против России будут касаться нарушения прав человека.

Ограничения не будут затрагивать вопрос ДНР или Крымского полуострова, но будут направлены против граждан, которые поспособствовали лишению свободы блогера Алексея Навального, информирует РИА Новости.

"За последние дни поступали предложения от стран — членов ЕС по санкциям. Речь идет о персональных санкциях против российских граждан", — отметил источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что для введения санкционных антироссийских ограничений должны быть весомые причины, например, нарушение прав человека. Все ограничительные меры будут введены только на основании фактов.