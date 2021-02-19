Вице-премьер Абрамченко раскритиковала создание мусоросжигательных заводов в России

Совещание по энергетической утилизации было проведено вице-премьерами Правительства РФ Викторией Абрамченко и Александром Новаком. Обсуждались вопросы экологической повестки.

Совещание по энергетической утилизации было проведено вице-премьерами Правительства РФ Викторией Абрамченко и Александром Новаком. Обсуждались вопросы экологической повестки.

Россия планирует добиться сортировки всего объема мусора к 2030 году и снизить вдвое объем отправляемого мусора на полигон. Планируется создание цикличной системы, которая повзолит повторно использовать все переработанные ресурсы. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала в Instagram.

Абрамченко также раскритиковала проекты мусоросжигающих заводов, которые предлагается оплачивать из федерального бюджета и из тарифа для населения за вывоз мусора, информирует "360". Вице-премьеры поручили ведомствам проанализировать финансовую модель строительства заводов и предоставить отчет в правительство.