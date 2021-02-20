Дробницкий объяснил странность будущего американо-китайского конфликта

Непреодолимые противоречия между Соединенными Штатами Америки и Китаем со временем перерастут в конфликт, но это будет не просто «холодная война», а что-то более сложное и «странное».

Непреодолимые противоречия между Соединенными Штатами Америки и Китаем со временем перерастут в конфликт, но это будет не просто «холодная война», а что-то более сложное и «странное».

Такое мнение в материале для газеты «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий, рассуждая о том, как в дальнейшем будут развиваться американо-китайские отношения.

Между США и Китаем имеются глубокие разногласия по ключевым вопросам, которые касаются распределения сфер влияния и международной обстановки. Вашингтон и Пекин соперничают за политическое и экономическое влияние. Америка, к примеру, стремиться остаться на позиции «гегемона», а китайцы хотят сами занять место мирового лидера, лишив американцев возможности оказывать давление на другие страны.

Впереди Соединенные Штаты и Китай ждет активная фаза «холодной войны», но, учитывая давнюю историю взаимоотношений этих двух стран, конфликт будет достаточно «странным», считает Дробницкий.

Все дело в том, что их политические и экономические сферы переплетены между собой. Это получилось в результате американо-китайского взаимодействия, продолжавшегося с 1970 года.

При этом постепенное прекращение двусторонних контактов, связывающих Америку с Китаем может оказаться менее выгодным для определенных представителей истеблишмента обеих стран, чем военное сдерживание и напряженность.

Запад считает необходимым заниматься сдерживанием Китая, потому что китайские власти сделали ставку на самостоятельный курс и создание центров влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Европе, Арктике и даже на Марсе.

При этом, несмотря на политику сдерживания Китая, ни Европа, ни Канада, ни Штаты теперь уже не могут функционировать без индустриальной мощи Китая. Тем самым западные страны сами работают на обогащение Пекина, а разорвать эту взаимосвязь они не могут, во всяком случае на разрыв связей необходимо время.

В этом и будет заключаться «странность» предстоящей активной фазы американо-китайского противостояния, заключает Дробницкий. Находясь в состоянии «холодной войны» США и Китай не смогут друг без друга обходиться. Поэтому обе стороны, вводя взаимные ограничения, будут при этом продолжать сотрудничество, преследуя каждая свои интересы. А для Китая первостепенной будет задача отказа от привязки к постиндустриальной западной экономике.