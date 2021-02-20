Пушков: Россия, поставляя вакцину Латинской Америке, подрывает престиж США

Америке очень не нравится новый расклад, при котором Россия превращается в главного поставщика вакцины от коронавируса в Латинскую Америку, подрывая тем самым престиж США в этом регионе.

Америке очень не нравится новый расклад, при котором Россия превращается в главного поставщика вакцины от коронавируса в Латинскую Америку, подрывая тем самым престиж США в этом регионе.

По мнению председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, в сложившейся ситуации действия Москвы, возможно, определяют то, как будет выглядеть мир после окончания пандемии.

При этом сенатор цитирует насмешливый комментарий американского телеканала CNN, что Латинская Америка в геополитическом смысле всегда считалась «задним двором» США, но почему-то за помощью она в последнее время обращается к России.

«Показательный пример Колумбия: Богота, ближайший союзник Америки в регионе, готова одобрить «Sputnik-V» — многих это решение удивило», — пишет Пушков в личном Telegram-канале.

Российскую вакцину к настоящему времени уже одобрили Венесуэла, Мексика, Боливия, Аргентина, Парагвай и Никарагуа. Есть и другие страны, которые пока рассматривают запросы Москвы. Но, если учесть, как сильно не хватает там доступных препаратов от COVID-19, российская вакцина приобретает все большую актуальность.

«Россия становится главным поставщиком вакцин от COVID-19 в Латинскую Америку, новый вектор в действиях Москвы может определить облик постпандемического мира и грозит еще больше подорвать престиж США в регионе. И Америке такой расклад очень не нравится, и это еще очень мягко сказано!», — заключает Пушков.

Ранее Алексей Пушков, также в своем Telegram-канале призвал россиян избегать излишних восторгов по поводу положительных оценок западными политиками и журналистами российской вакцины «Спутник V».

По словам сенатора, западные похвалы отличаются высокомерностью. И россиянам не следует цитировать их и радоваться отзывам никому неведомых журналистов из стран с катастрофической нехваткой вакцины и полным локдауном. А радость от признания Западом наших успехов, добавил Пушков, является проявлением комплекса неполноценности, от которого обязательно надо избавляться.