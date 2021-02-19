Движение по трассе "Таврида" временно приостановили из-за снегопадов

В Крыму 19 февраля 2021 года из-за обильных осадков в виде снега до утра следующего дня приостановили движение по трассе “Таврида”.

В Крыму 19 февраля 2021 года из-за обильных осадков в виде снега до утра следующего дня приостановили движение по трассе “Таврида”.

С самого утра на трассе началась сильная метель. Водители жаловались на плохую видимость, не больше 30 метров. Нестабильная ситуация на дороге сохранялась, местами наблюдались серьезные пробки.

На фоне непогоды с целью безопасности власти региона приняли решение приостановить движение по трассе “Таврида”. Машины планируют начать пропускать 20 февраля утром.

Накануне сообщалось, что в Ленинском, Белогорском и Кировском районах Крыма, а также в Керчи и Феодосии, ввели режим ЧС.