Минтранс Белоруссии предложил расширить железнодорожное и авиасообщение с Россией

Белоруссия предложила России расширить транспортное сообщение на заседании комиссии Союзного государства.

Белоруссия предложила России расширить транспортное сообщение на заседании комиссии Союзного государства.

На встрече было предложено увеличить периодичность движения поездов из Минска в Москву до ежедневных рейсов. Также белорусская сторона стала инициатором обсуждения вопроса о возобновлении курсирования поездов до Санкт-Петербурга и Адлера. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций республики.

Делегации двух стран отметили заинтересованность в возобновлении авиасообщения до уровня, который был до пандемии коронавируса. Белоруссия предложила возобновить авиасообщение с Калининградом и Сочи.