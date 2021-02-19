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22:29   19 Февраля 2021
Общество

Минтранс Белоруссии предложил расширить железнодорожное и авиасообщение с Россией

Минтранс Белоруссии предложил расширить железнодорожное и авиасообщение с Россией

Белоруссия предложила России расширить транспортное сообщение на заседании комиссии Союзного государства.

На встрече было предложено увеличить периодичность движения поездов из Минска в Москву до ежедневных рейсов. Также белорусская сторона стала инициатором обсуждения вопроса о возобновлении курсирования поездов до Санкт-Петербурга и Адлера. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций республики.

Делегации двух стран отметили заинтересованность в возобновлении авиасообщения до уровня, который был до пандемии коронавируса. Белоруссия предложила возобновить авиасообщение с Калининградом и Сочи.

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#россия #белоруссия #жд

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