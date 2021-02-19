Представитель "Газпрома" рассказал о завершении строительства "СП-2"

Реализация проекта "Северный поток — 2" будет завершена. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов на встрече с инвесторами.

Реализация проекта "Северный поток — 2" будет завершена. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов на встрече с инвесторами.

Сроки завершения строительства газопровода будут зависеть от многих факторов, в том числе погодных условий, однако точные даты пока не известны.

"Не стоит заострять внимание конкретно на завершении сроков строительства и запуска проекта, для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно совершим", — отметил Садыгов.

Проект "Северный поток — 2" — это две нитки газопровода, проложенные через Балтийское море от побережья России до Германии, мощностью 55 млрд кубометров в год. Реализации проекта всячески пытаются помешать США, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина вместе с некоторыми европейскими странами.