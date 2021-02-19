Лавров рассказал, на каком этапе находятся отношения между Россией и ЕС

Взаимоотношения России и Европы сильно испорчены и "разорваны в клочья". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Взаимоотношения России и Европы сильно испорчены и "разорваны в клочья". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью изданию РБК глава внешнеполитического ведомства процитировал бывшего американского президента Барака Обаму. Ранее он подобным образом высказывался об экономике России.

"Как однажды высказывался бывший президент США Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны в клочья", — констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что на протяжении многих лет позиция Москвы в отношении Евросоюза оставалась откровенной, прозрачной и очень понятной. Россия выступает за взаимодействие и развитие сотрудничества.