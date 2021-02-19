Генсек ООН ожидает от Запада осознания многополярности мира

Западу стоит быть единым, однако необходимо понимать, что сейчас мир более многополярен, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

Западу стоит быть единым, однако необходимо понимать, что сейчас мир более многополярен, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

Об этом он рассказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. У генсека ООН поинтересовались, каких действий он ожидает от Запада, в частности от Вашингтона, Брюсселя, Лондона, Берлина, чтобы работа организации достигла успеха​​​.

"Прежде всего важно, чтобы Запад был единым. Запад был в разногласиях с самим собой в недавнем прошлом", — подчеркнул Гутерреш.

Кроме того, генеральный секретарь ООН добавил, что у администрации президента США Джо Байдена новый подход – Вашингтон выразил "четкое желание восстановить трансатлантические связи". Также Гутерреш заявил, что Западу стоит осознать, что мир сейчас намного более многополярен.