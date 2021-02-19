Мишустин провел рабочую встречу с председателем Госдумы

Темой встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина стал предстоящий ежегодный отчет о работе правительства.

Темой встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина стал предстоящий ежегодный отчет о работе правительства.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ. Михаил Мишустин и Вячеслав Володин обсудили подготовку к отчету кабинета министров, который запланирован на 21 апреля. Политики договорились о консультациях с комитетами, а также о встрече с фракциями.

"Глава правительства Михаил Мишустин провел встречу с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным​​​. Она была посвящена предстоящему ежегодному отчету о работе правительства, который состоится 21 апреля", — рассказали в кабмине.

Подготовка к ежегодному отчету в таком формате проходит впервые. Она позволит обеспечить более эффективную работу правительства с парламентариями.