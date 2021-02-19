Сатановский: России совершенно незачем оставаться в Совете Европы и в ПАСЕ

Совершенно непонятно, зачем Россия присутствует в такой бесполезной организации как Совет Европы, также, как и в ПАСЕ, и во всех других международных организациях, где ей отведена роль боксерской груши.

Совершенно непонятно, зачем Россия присутствует в такой бесполезной организации как Совет Европы, также, как и в ПАСЕ, и во всех других международных организациях, где ей отведена роль боксерской груши.

Об этом в личном Telegram-пишет известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя заявление вице-спикера Госдумы, главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что Россию могут исключить из Совета Европы.

«А зачем мы там? И зачем мы присутствуем в ПАСЕ? Да и во всех прочих международных организациях, где наша роль, после того, как выяснилось, что крутить и вертеть собой и своей страной, не пойми — не разбери кому, наше начальство не позволяет — роль даже не мальчика для битья, а так, боксерской груши, которую бьют, не спрашивая, и плакать не дают» — задался вопросом политолог.

По его словам, это было более или менее понятно в 1990-е и 2000-е годы, когда Москве обещали интеграцию в Европу, не вдаваясь в подробности на счет того, что кроется за этими словами. А за ними подразумевалось лишь переваривание России по частям, разложение ее интеллектуальной элиты, приручение и покупка членов ее руководства оптом и в розницу, и прочие подобные вещи.

Кроме того, тогда российских политиков возили по всему миру, приглашали на Запад, давая там привыкнуть к сытой и красивой жизни. И многим из них это понравилось, напоминает Сатановский.

По его словам, целый отряд российского политического класса привык так жить, решая только один вопрос – как продать родину подороже. Но теперь, когда начальство не дает этого делать, вообще непонятно, зачем представители РФ остаются в составе международных организаций?

Нашей стране это не дает ничего – ни инвестиций, ни технологий, ни влияния. Россия до сих пор не поставила на место Литву, Латвию, Эстонию и Украину с Грузией. Зачем же тогда Россия все эти годы там остается и платит за это немалые взносы?

«В общем, понятно. Нет бы завесить ситуацию, раз уж мы все равно ушли на время. Снимут санкции, вернемся. Нет, так и пошли в *** (далеко-далеко – прим.ред.) не ждите, не просите и напрягайтесь, понимая, что мы ничего никому не забыли и не простили. Гадайте, чем ответим», — отмечает Сатановский в заключение.

Напомним, ранее агентство ТАСС, со ссылкой на вице-спикера Государственной Думы Петра Толстого, сообщило о планах некоторых стран-членов Совета Европы инициировать инициировать проведение трехсторонней чрезвычайной процедуры по исключению РФ из СЕ, или по введению в отношении Москвы специального мониторинга.

Эти меры против России члены Совета Европы предлагают принять из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, которому недавно московский суд заменил условный срок по делу о мошенничестве на реальное заключение.