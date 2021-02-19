Погребинский о странном поведении Коломойского: сигналы не были услышаны

Поведение украинского олигарха Игоря Коломойского выглядит очень странным. Несмотря на нарастающее давление на него со стороны США, подконтрольные Коломойскому СМИ по-прежнему держатся прозападного курса.

Поведение украинского олигарха Игоря Коломойского выглядит очень странным. Несмотря на нарастающее давление на него со стороны США, подконтрольные Коломойскому СМИ по-прежнему держатся прозападного курса.

Такое мнение в интервью интернет-изданию «Ваши новости» высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам политолога, в результате последних украинских выборов на поверхность политической жизни в Киеве вынесло аморфную массу, которой понадобилось время на то, чтобы хотя бы начать структурироваться и контактировать с богатым классом.

А украинские олигархи, добавил Погребинский, интересуются происходящим в стране только с целью выяснить, сумеют ли они в конкретной политической ситуации сохранить свои активы.

Экс-президент Украины Петр Порошенко сумел вернуть себе все влияние в политике, которым он обладал до выборов 2019 года. Именно он сейчас выглядит лидером украинских националистических сил, считает Погребинский.

При этом общественное мнение в стране с течением времени все дальше отделяется от Майдана. В 2013-2014 годах в стране резко выросли пронатовские и проевропейские настроения. Но теперь украинское общество возвращается к домайданным настроениям. И сейчас уже менее 50% украинцев выступают за курс страны на вступление в Североатлантический альянс. К тому же, отмечает Погребинский, у украинцев появилось понимание, что, если Украина в ее нынешнем состоянии вступит в НАТО, это может стать для Москвы последней каплей.

В этой связи Погребинский и отмечает странное поведение Коломойского.

«Мы видим, как усиливается давление на него Соединённых Штатов. А его медийные ресурсы, тем не менее, полностью включены в прозападную повестку. Их трудно переключить. Там годами насаждались антидонецкие и тому подобные настроения», — напоминает политолог.

Однако, по его словам, Коломойский является умным человеком, который понимает, что нуждается в защите от американского давления. Ему придется что-то придумать. Тем более, что со стороны Коломойского уже предпринимались попытки примириться с Россией, однако в Кремле его сигналы не были услышаны, заключает Погребинский.