СК проверит факт избиения дедушкой маленького ребенка в Новосибирске

Мужчина избил маленького ребенка в подъезде одного из домов Новосибирска. Это попало на видео. Соседи вызвали полицию.

Мужчина избил маленького ребенка в подъезде одного из домов Новосибирска. Это попало на видео. Соседи вызвали полицию.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Романтиков в Новосибирске. Дедушка после прогулки с детьми избил самого маленького ребенка. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как бабушка пытается защитить внука, но мужчина продолжает хватать его и шлепать.

Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Полицию вызвали соседи, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. По предварительным данным, дедушка присматривал за внуками, пока их родителей не было дома. В настоящее время следователи устанавливают картину произошедших событий, они опрашивают соседей. Полиция организовала проверку по факту нанесения побоев ребенку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.