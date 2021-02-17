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10:08   17 Февраля 2021
Происшествия

ФСБ задержала 19 исламских экстремистов на Северном Кавказе

ФСБ задержала 19 исламских экстремистов на Северном Кавказе

Силовики задержали 19 исламистов в южных регионах РФ. Злоумышленники планировали диверсии и теракты на Северном Кавказе.

Сотрудники силовых структур задержали 19 радикалов, которые занимались пропагандой идеологии и вербовкой новых сторонников. Кроме того, они собирались совершить диверсии и теракты в районе Северного Кавказа. Спецоперация проводилась в четырех регионах: в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесии.

Силовики провели обыск жилья исламистов. По данным сотрудников ФСБ, у задержанных изъяли пояс смертника, самодельные бомбы, пулемет и автомат. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ЦОС ФСБ России, сообщал телеканал "360".

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#фсб #ислам #северный кавказ

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