Байден исключил раскол в американском обществе

Американское общество не расколото, поскольку граждан объединяет стремление положить конец пандемии коронавируса. Об этом заявил президента США Джозеф Байден.

Американское общество не расколото, поскольку граждан объединяет стремление положить конец пандемии коронавируса. Об этом заявил президента США Джозеф Байден.

Глава государства не согласен со словами о разобщенности в американском обществе. Политик привел в пример свой план по борьбе с коронавирусом. По словам Байдена, инициативу поддержали 69% граждан, среди которых были сторонники экс-президента США Дональда Трампа.

"Страна не является расколотой", — сказал Байден на встрече с общественностью в Милуоки.

Президент США добавил, что все равно планирует предпринимать действия для сплочения американцев.

Недавно телеканал "360" информировал, что в Америке назвали сроки вакцинации населения от новой инфекции.