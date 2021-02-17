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9:56   17 Февраля 2021
Политика

Байден исключил раскол в американском обществе

Байден исключил раскол в американском обществе

Американское общество не расколото, поскольку граждан объединяет стремление положить конец пандемии коронавируса. Об этом заявил президента США Джозеф Байден.

Глава государства не согласен со словами о разобщенности в американском обществе. Политик привел в пример свой план по борьбе с коронавирусом. По словам Байдена, инициативу поддержали 69% граждан, среди которых были сторонники экс-президента США Дональда Трампа.

"Страна не является расколотой", — сказал Байден на встрече с общественностью в Милуоки.

Президент США добавил, что все равно планирует предпринимать действия для сплочения американцев.

Недавно телеканал "360" информировал, что в Америке назвали сроки вакцинации населения от новой инфекции.

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#сша #байден #коронавирус

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