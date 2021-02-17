Пассажиров в российских аэропортах могут обязать проходить биометрию

Биометрическая идентификация при прохождении предполетных процедур, по планам Минтранса, должна появиться в 6% российских аэропортов к концу 2023 года.

Биометрическая идентификация при прохождении предполетных процедур, по планам Минтранса, должна появиться в 6% российских аэропортов к концу 2023 года.

В министерстве считают, что внедрение такой системы контроля упростит транспортные процедуры. Если удастся найти дополнительные источники финансирования — реализовать так называемый сценарий развития, то биометрия может появиться в 15% аэровокзалов.

По данным Росавиации, на конец 2019 года в стране насчитывалось 202 аэропорта. Если к завершению отчетного периода это число не изменится, к началу 2024-го система должна быть внедрена не менее чем в 12 из них. В случае появления дополнительных средств — в 30.

Оператор аэропорта сможет использовать технологию биометрии после заключения соглашения об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Ввести систему биометрического контроля, по некоторым данным, планируют московские аэропорты Домодедово и Шереметьево. Как передает телеканал "360", они ожидают соответствующего разрешения Минтранса.