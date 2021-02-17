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9:24   17 Февраля 2021
Общество

Федеральное агентство новостей запускает шоу талантов "Музыкальная сеча — 2021"

Федеральное агентство новостей запускает шоу талантов "Музыкальная сеча — 2021"

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" запускают новый сезон ежегодного шоу "Музыкальная сеча", в котором могут принять участие талантливые и амбициозные артисты.

Главный приз — 100 тысяч рублей — достанется исполнителю, набравшему максимальное количество голосов. Выбирать лучшего из лучших будут только зрители. Благодаря конкурсу можно заявить о себе, набрать фанатскую базу и получить качественную видеозапись своего живого выступления, сообщил ФАН.

В прошлом году общий охват зрителей шоу превысил три миллиона человек, а главный приз взяла известная петербургская рокерша Юля Котельникова (Крыса). Голосование было столь ожесточенным, что организаторам даже поступали угрозы.

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#конкурс #музыка #Музыкальная сеча

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