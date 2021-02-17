9:24 17 Февраля 2021Общество
Федеральное агентство новостей запускает шоу талантов "Музыкальная сеча — 2021"
Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" запускают новый сезон ежегодного шоу "Музыкальная сеча", в котором могут принять участие талантливые и амбициозные артисты.
Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" запускают новый сезон ежегодного шоу "Музыкальная сеча", в котором могут принять участие талантливые и амбициозные артисты.
Главный приз — 100 тысяч рублей — достанется исполнителю, набравшему максимальное количество голосов. Выбирать лучшего из лучших будут только зрители. Благодаря конкурсу можно заявить о себе, набрать фанатскую базу и получить качественную видеозапись своего живого выступления, сообщил ФАН.
В прошлом году общий охват зрителей шоу превысил три миллиона человек, а главный приз взяла известная петербургская рокерша Юля Котельникова (Крыса). Голосование было столь ожесточенным, что организаторам даже поступали угрозы.