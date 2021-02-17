Французские ученые создали убивающую COVID-19 медицинскую маску

Французская компания BioSerenity создала медицинскую маску из четырех защитных слоев, один из которых обладает антибактерицидными свойствами.

Французская компания BioSerenity создала медицинскую маску из четырех защитных слоев, один из которых обладает антибактерицидными свойствами.

Специалисты рекомендовали не носить изделие дольше четырех часов, а после выбрасывать, сообщает BFMTV.

Текстильные защитные слои способны убивать любые вирусы, которые распространяются воздушно-капельным путем, включая коронавирус. Такое убийственное воздействие ученые реализовали при помощи молекул циклодекстрина и четвертичного аммиака. Известно, что маска стоит 1,49 евро и доступна для всех желающих. Создатели планируют позже заняться сертификацией изделия для медицинских работников.