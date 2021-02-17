Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:59   17 Февраля 2021
Общество

Французские ученые создали убивающую COVID-19 медицинскую маску

Французские ученые создали убивающую COVID-19 медицинскую маску

Французская компания BioSerenity создала медицинскую маску из четырех защитных слоев, один из которых обладает антибактерицидными свойствами.

Специалисты рекомендовали не носить изделие дольше четырех часов, а после выбрасывать, сообщает BFMTV.

Текстильные защитные слои способны убивать любые вирусы, которые распространяются воздушно-капельным путем, включая коронавирус. Такое убийственное воздействие ученые реализовали при помощи молекул циклодекстрина и четвертичного аммиака. Известно, что маска стоит 1,49 евро и доступна для всех желающих. Создатели планируют позже заняться сертификацией изделия для медицинских работников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ученые #маска #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров