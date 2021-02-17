Никульников рассказал, как вредная привычка познакомила его с Гармашом

Пристрастие к сигаретам познакомило звезду фильма "Цыган" Алексея Никульникова с актером Сергеем Гармашом. Об этом он сам рассказал в эфире программы "Судьба человека".

Пристрастие к сигаретам познакомило звезду фильма "Цыган" Алексея Никульникова с актером Сергеем Гармашом. Об этом он сам рассказал в эфире программы "Судьба человека".

Общение между будущими звездами экрана зародилось на вступительных экзаменах в школу-студию МХАТ. Никульников тогда приехал в Москву после окончания Ростовского училища искусств, а Гармаш оказался единственным из трех тысяч абитуриентов, кто курил те же папиросы, что и он.

По этой причине будущие артисты решили заселиться в одну комнату в общежитии. МХАТ оказался учреждением с жесткими порядками, где опоздавших студентов не допускали к занятиям и ставили им пропуск. Чтобы избежать неприятной ситуации, Никульников и Гармаш придумывали разные ухищрения.

"Как-то раз я решил соврать, что у меня аппендицит. Вызвали скорую, Сергей меня спустил до машины и прямо из академии меня повезли в Склифосовского", — поделился актер в интервью Борису Корчевникову.

Однако в больнице места для актера не оказалось, поэтому его отправили обратно домой, поставив диагноз кишечная колика, вспоминает Никульников.