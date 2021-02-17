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8:48   17 Февраля 2021
Политика

Каждый гражданин США сможет вакцинироваться от коронавируса только летом

Каждый гражданин США сможет вакцинироваться от коронавируса только летом

Каждый житель США, который захочет привиться от коронавируса, сможет это сделать только к концу июля. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

К обозначенному сроку будет произведено более 600 млн доз вакцины. Такого количества хватит для всех американцев. По словам Байдена, новая администрация добилась увеличения числа вакцины, поэтому к маю прогнозируется создать до 400 млн доз.

Кроме этого, американский лидер сообщил об успехах в развитии инфраструктуры вакцинирования. Проблемой были люди, способные делать прививки. Сейчас их запас пополнен из рядов врачей на пенсии и Национальной гвардии благодаря президентскому указу, отметил глава Белого дома.

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#сша #прививки #вакцина

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