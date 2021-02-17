Каждый гражданин США сможет вакцинироваться от коронавируса только летом

Каждый житель США, который захочет привиться от коронавируса, сможет это сделать только к концу июля. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

Каждый житель США, который захочет привиться от коронавируса, сможет это сделать только к концу июля. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

К обозначенному сроку будет произведено более 600 млн доз вакцины. Такого количества хватит для всех американцев. По словам Байдена, новая администрация добилась увеличения числа вакцины, поэтому к маю прогнозируется создать до 400 млн доз.

Кроме этого, американский лидер сообщил об успехах в развитии инфраструктуры вакцинирования. Проблемой были люди, способные делать прививки. Сейчас их запас пополнен из рядов врачей на пенсии и Национальной гвардии благодаря президентскому указу, отметил глава Белого дома.