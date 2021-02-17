Пентагон вновь увидел в России угрозу для НАТО

Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, однако Вашингтон рассчитывает работать с Москвой в сферах обоюдного интереса. Об этом заявили в Пентагоне.

Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, однако Вашингтон рассчитывает работать с Москвой в сферах обоюдного интереса. Об этом заявили в Пентагоне.

Высокопоставленный представитель военного ведомства США на брифинге с журналистами заявил, Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе США. Москва якобы используют военную силу для достижения своих целей, подчеркнул он.

Представитель Пентагона заявил, что Вашингтон неоднократно был свидетелем того, как Россия "пытается подорвать безопасность и стабильность". При этом он уклонился от ответа на вопрос о том, как конкретно Москва "угрожает" Штатам.

США намерены сотрудничать с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес, подчеркнул он. Белый дом уже дал понять о готовности работать с Москвой для продвижения своих интересов, заявили в Пентагоне.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в сентябре 2020 года заявлял, что НАТО усиливается в 20 киломатрах от российских границ. Он отметил, что заявления членов Североатлантического Альянса об агрессивном поведении РФ ложны и ничем не подкреплены.