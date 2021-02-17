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8:29   17 Февраля 2021
Армия

Новейшая экипировка "Сотник" будет оснащена функцией электрообогрева

Новейшая экипировка "Сотник" будет оснащена функцией электрообогрева

Новая боевая экипировка "Сотник" может быть оснащена системой электрического обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Специальным оборудованием может быть оснащены определенные комплекты экипировки, которые предназначены для использования подразделениями спецслужб, диверсионно-развердывательных групп ВМФ РФ и сухопутных войск. Решение об установке дополнительной функции будет принимать заказчик.

Ранее стало известно, что ЦНИИточмаш в скором времени приступит к работе над снаряжением "Сотник". Ожидается, что комплект солдатской экипировки третьего поколения придет на смену "Ратнику" примерно через четыре года.

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#армия #снаряжение #сотник

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