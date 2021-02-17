Новейшая экипировка "Сотник" будет оснащена функцией электрообогрева

Новая боевая экипировка "Сотник" может быть оснащена системой электрического обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Новая боевая экипировка "Сотник" может быть оснащена системой электрического обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Специальным оборудованием может быть оснащены определенные комплекты экипировки, которые предназначены для использования подразделениями спецслужб, диверсионно-развердывательных групп ВМФ РФ и сухопутных войск. Решение об установке дополнительной функции будет принимать заказчик.

Ранее стало известно, что ЦНИИточмаш в скором времени приступит к работе над снаряжением "Сотник". Ожидается, что комплект солдатской экипировки третьего поколения придет на смену "Ратнику" примерно через четыре года.