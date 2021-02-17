Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:27   17 Февраля 2021
Общество

Овощи резко подорожали в начале 2021 года в России

Овощи резко подорожали в начале 2021 года в России

Резкое подорожание овощей, особенно картофеля и моркови, зафиксировано в начале текущего года в России. Об этом свидетельствуют еженедельные данные Росстата.

Средняя цена килограмма картофеля увеличилась на 40 процентов по итогам первых пяти недель 2021 года в сравнении с началом 2020 года и достигла 30,9 рубля. Морковь за этот период выросла в цене на 34 процента и составила 37 рублей за килограмм. Помидоры также подорожали на 20 процентов, а репчатый лук на 10 процентов. Об этом сообщает РБК.

Подорожание картофеля связано с плохими погодными условиями для его производства. В 2020 году урожай картофеля сократился в сравнении с 2019 годом на 11,4 процента, сообщили в Минсельхозе. Коррекция цен на картофель ожидается с июня, когда на рынок начнет поступать новый урожай.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#цены #картофель #морковь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров