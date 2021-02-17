Дочь эмира Дубая принцесса Латифа находится в тюрьме

Дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума принцесса Латифа находится в тюрьме. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ее видеопослание.

Дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума принцесса Латифа находится в тюрьме. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ее видеопослание.

Телеканал направил ей вопросы весной и летом 2019 года. Друзья смогли передать 35-летней принцессе смартфон.

Договоренность о публикации роликов была с ней достигнута. Однако летом 2020 года контакт с принцессой был потерян.

Sky News приводит видео, на котором Латифа говорит о заключении в королевской вилле. Ее переоборудовали в тюрьму, в ней дежурят две женщины-полицейские. Еще пять полицейских дежурят снаружи.

Латифа пожаловалась, что не может выйти на свежий воздух. Она утверждает, что является заложницей.

Принцесса пыталась сбежать из ОАЭ в феврале 2018 года. После сообщений о ее поимке ничего не было слышно. В МИД ОАЭ заявляли, что она находится дома.