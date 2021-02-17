Врач Поздняков рассказал о случаях отсутствия антител после вакцинации

Некоторые пациенты, которые проходят тестирование на наличие антител к SARS-CoV-2, иногда получают отрицательный результат после вакцинации от коронавируса.

Некоторые пациенты, которые проходят тестирование на наличие антител к SARS-CoV-2, иногда получают отрицательный результат после вакцинации от коронавируса.

Причиной такого ошибочного результата станет неправильно выбранное лабораторное исследование. Об этом рассказал, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Специалист отметил, что поствакцинальный тест — это антитела к спайковому (S) антигену IgG.

"Все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Именно на него начинают вырабатываться антитела", — сказал Поздняков, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что в составе вируса есть несколько антигенов. Нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный и видимыйответ иммунной системы человека.