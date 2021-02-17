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7:34   17 Февраля 2021
Армия

Истребитель Су-57 выполнил первый полет с макетами гиперзвуковых ракет

Истребитель Су-57 выполнил первый полет с макетами гиперзвуковых ракет

Истребитель пятого поколения Су-57 выполнил первый испытательный полет с функциональными макетами новой гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщают источники в ОПК.

Собеседник РИА Новости сообщил, что истребитель в рамках испытаний провел несколько полетов с массогабаритными макетами. Ранее специалисты проводили примерку нового изделия в отсеки Су-57 на земле.

Макеты для тренировок отличаются от боевых лишь отсутствием двигателей, ракетного топлива и боевой части. По размеру, форме и весу они полностью идентичны со штатными боеприпасами. На них установлены головки самонаведения и цепи электропитания для проверки сопряжения электроники боеприпаса с аппаратурой на борту.

Как стало известно ранее. армейские подразделения спецназначения и разведки получат бронемашины "Тигр-М", оснащенные боевым модулем "Арбалет-ДМ", способным сбивать беспилотники.

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#ракеты #испытания #су-57

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