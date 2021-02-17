Украинские аналитики заявили о желании НАТО изолировать Крым от России

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Тод Уолтерс анонсировал в начале весны или лета проведение учений около Калининграда и Крыма.

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Тод Уолтерс анонсировал в начале весны или лета проведение учений около Калининграда и Крыма.

Аналитики украинского Telegram-канала "Черговий ООС" уверен, что в Центральной Европе странами НАТО будет реализован план "расширения" Сувалкского коридора благодаря территории Калининграда и Белоруссии. При этом якобы будет "инициирована изоляция" Крыма от России.

Авторы утверждают, что в мае-июне произойдет окончательный срыв перемирия в Донбассе. Согласно прогнозам, Россия не будет вмешиваться в конфликт.