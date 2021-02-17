Председатель "Сколково" рассказал о возвращении опытных специалистов в Россию

Покинувшие Россию ранее специалисты постепенно возвращаются в страну из Европы и США. Об этом заявил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Покинувшие Россию ранее специалисты постепенно возвращаются в страну из Европы и США. Об этом заявил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Российские стартапы часто покупают в Китае, Европе, Юго-Восточной Азии и Сингапуре. Сотрудникам всегда предлагаются условия в России, чтобы у них была возможность развиваться как на российском рынке, так и за рубежом. "Сколково" не ограничивает участие зарубежных инвестиций в стартапах из РФ, а наоборот уделяет большое внимание сотрудничеству с иностранными партнерами. Об этом пишет РИА Новости.

Десятки зарубежных компаний приняли участие в программе soft landing, которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку, добавил Дворкович. По его словам, университет Сколтех позволяет привлекать опытных профессоров из-за рубежа или бывших российских специалистов.